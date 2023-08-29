В РФ запустили новую систему переводов за границу

В России запустили новую систему международных денежных переводов – Kwikpay.

С ее помощью можно будет осуществлять денежные переводы из России в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, а также в некоторые государства еврозоны, среди которых Австрия, Греция, Италия, Франция, Германия, пишут «Ведомости».

Как следует из реестра ЦБ, платежная система Kwikpay зарегистрирована 25 августа, а ее оператором стало ООО «Трубная СИВ». Клиенты смогут осуществлять переводы с помощью мобильных приложений, которые доступны в Google Play и App Store, с карт «Мир», Visa и Mastercard.

Без открытия банковского счета клиентам доступны переводы в рублях, долларах, евро, а также через рубли c зачислением в долларах/евро или другой нацвалюте. Все остальные переводы (через подразделения банковских платежных агентов, пополнение банковских карт, пополнение счета, электронного кошелька) доступны только в рублях. Комиссия составляет 0-5% от суммы включительно.