Кыргызстан обвинил Казахстан в нарушении правил торговли ЕАЭС

Казахстан, ужесточив досмотр грузовых автомобилей на границе с Кыргызстаном, нарушил принцип функционирования единого рынка Евразийского экономического союза — ограничил свободу передвижения товаров. С таким заявлением выступил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Назарбек Малаева.

По словам чиновника, сложившаяся ситуация носит системный характер, при этом власти соседней республики каждый раз находят разные причины, чтобы замедлить пропуск фур, следующих из Кыргызстана, передает пресс-служба ведомств.

«Наши предприниматели несут большие убытки и не могут своевременно исполнить имеющиеся обязательства перед партнерами. Также среди простаивающего груза имеются скоропортящиеся продукты, несвоевременная доставка которых чревата большими финансовыми потерями», — отметил замминистра.

Малаев добавил, что напряженная обстановка на границе наблюдается с 20 августа после того, как Казахстан без официального уведомления ограничил проезд транспорта через свои КПП. По этой причине в очереди на кыргызской стороны стоят до 500 грузовиков.

По инициативе Бишкека 24 августа была создана рабочая группа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), председателем которой назначили министра по энергетике и инфраструктуре данной организации Арзыбека Кожошева.

Представители мониторинговой группы частично изучили ситуацию на месте. Дело в том, что они не смогли перейти в Казахстан и узнать причины затора фур у тамошних чиновников. Кожошев пояснил, что пограничники не пустили комиссию в страну, так как не получали бумаг о визите членов ЕЭК, а на КПП «Ак-Тилек» пропускают только транспортные средства.

Министр подчеркнул, что информация о работе мониторинговой группы на границе и соответствующие документы за подписью главы ЕЭК Михаила Мясниковича оперативно поступили в правительства обеих заинтересованных стран.

«Поэтому действия казахской стороны нам непонятны. Мы сказали, что пробудем три дня. Со вчерашнего дня ждем, когда перейдем на их территорию, чтобы посмотреть, какая там ситуация, и задать некоторые вопросы», - сказал Кожошев 25 августа.

Очередь из фур на кыргызско-казахской границе стала расти с 20 августа. Застрявшие на КПП дальнобойщики выдвигают разные версии причин затора. По одной из них — казахстанские пограничники ищут фуру с наркотиками, по другой – задержка с пропуском грузовиков связана с тем, что Кыргызстан перестал поставлять соседям поливную воду.