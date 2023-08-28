Последнее обновление: 28.08.2023 14:23

Минобороны РФ заявило об уничтожении у побережья Крыма украинской крылатой ракеты

Министерство обороны России заявило, что 28 августа у побережья Крыма была уничтожена украинская крылатая ракета.

"Сегодня в районе 11.30 <...> дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.

Украина пока эту информацию официально не комментировала.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов рассказывал о том, что в стране стали производить "новую и абсолютно современную" ракету. В частности, ею была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", которая находилась на мысе Тарханкут.



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