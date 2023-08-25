ISW: ЧВК «Вагнер» перестанет существовать

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет о том, что ЧВК «Вагнер» после предположительного убийства Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, скорее всего, больше не будет существовать как независимая структура.

Неизвестно, намерен ли Кремль полностью распустить «Вагнер» или захочет создаст из него небольшую организацию, полностью подчиненную российскому Минобороны. Восстановление «Вагнера» как квазинезависимой организации под новым лояльным Кремлю командиром — возможно, но маловероятно, отмечают эксперты ISW.

Институт напоминает, что командиры «Вагнера» не опубликовали официальное заявление после того, как самолет Пригожина сбили в небе. Молчание командиров Вагнера может быть связано с хаосом и растерянностью в его рядах после убийства Пригожина и Уткина или из-за явных указаний российских властей хранить молчание.

"Готовность Путина публично убить руководство «Вагнера», вероятно, побудит командиров «Вагнера» воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина" - отмечается в сводке.

ISW подчеркивает, что смерть руководства «Вагнера» показывает, что Кремль будет враждебно относиться к тем, кто попытается обеспечить независимость своих параллельных военных структур.

Институт считает, что Путин не станет делать из Пригожина мученика, но смерть Уткина, скорее всего, станет долгосрочной обидой для сотрудников «Вагнера». ISW уже давно отмечал, что Путин воздерживался от устранения Пригожина из опасений разозлить персонал «Вагнера». Недовольство смертью Уткина может стать центром будущих конфликтов между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими сотрудниками «Вагнера». Однако сотрудники «Вагнера» вряд ли начнут немедленные действия против тех, кто, по их мнению, несет ответственность за смерть Уткина.