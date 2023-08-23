Последнее обновление: 23.08.2023 20:05

Россия намерена расширять использование рубля в международных расчетах

Россия намерена расширять использование рубля во внешнеэкономической деятельности и будет способствовать внедрению национальных валют странами БРИКС для международных расчетов. Об этом, выступая онлайн на саммите БРИКС, который проходит в ЮАР, заявил Путин.

«Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработке новых, долгосрочных ориентиров сотрудничества. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов», - сказал Путин.



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