На саммите в Афинах 11 стран приняли декларацию в поддержку Украины

Лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали во время саммита по Балканам Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины, сообщает CNN.

Согласно декларации, страны выразили свою непоколебимую поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, основанных на ценностях демократии и верховенства права, перед лицом российской агрессии".

В ней также отмечается, что за пределами Западных Балкан Украина и Молдова, которые географически прилегают к странам-членам ЕС, разделяют общее европейское наследие, и "как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе, важно, чтобы эти регионы были приняты как полноправные члены европейской семьи".

Документ подписали: президент Сербии Александар Вучич, президент Молдовы Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер-министр Косово Альбин Курти, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский, премьер-министр Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в присутствии президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Вторжение РФ в Украину является ключевым моментом для Европы, что создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС. Это критический момент для безопасности, мира и стабильности нашего европейского континента", – говорится в декларации.

В документе также отмечается, что "законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному и предсказуемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова стали свидетелями проявления разрушительных последствий ревизионизма".

"Мы согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и что все виновные должны быть привлечены к ответственности", – говорится в декларации.

"Мы подчеркнули необходимость активизации и переориентации процесса расширения, который будет ощутимым и заслуживающим доверия, без каких-либо обходных путей к установленным условиям. Мы выразили свою готовность поддерживать Украину и Молдову в осуществлении следующих шагов в процессе вступления (в ЕС), как только они завершат необходимые реформы", – подчеркивается в документе.

Накануне президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Афинах подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.