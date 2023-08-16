Последнее обновление: 16.08.2023 18:46

Власти РФ признали нежелательной польскую организацию Za Wolną Rosję

Деятельность польской организации Za Wolną Rosję (ассоциации «За свободную Россию») признана нежелательной в России, заявила Генпрокуратура России.

Ведомство утверждает, что лидеры организации якобы вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов, воюющих на стороне Украины, и готовят «так называемые группы сопротивления».

Za Wolną Rosję позиционирует себя как проект, который помогает россиянам, подвергшимся преследованиям на родине и просящим убежище в других странах.

«Он также поддерживает положительный образ россиян, которые выступают против путинского режима, борются с русофобией и помогают объединять антивоенные группы россиян в Европе», — пишет о Za Wolną Rosję помогающий эмигрантам проект «Ковчег».

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