Последнее обновление: 15.08.2023 18:52

В Великобритании арестованы трое работающих на разведку РФ болгар

В Великобритании в рамках крупного расследования, связанного с национальной безопасностью, арестованы три человека, подозреваемых в шпионаже на Россию.

Все трое – граждане Болгарии, их задержали в феврале и с тех пор они находятся под стражей. Предполагается, что они работали на российские спецслужбы, сообщает BBC.

Им предъявлены обвинения в хранении удостоверяющих личность документов, с «неправомерным умыслом», причем предполагается, что обвиняемые знали, что документы поддельные.

Среди этих документов – паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Все трое обвиняемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне сотрудниками контртеррористического подразделения Cтоличной (лондонской) полиции, отвечающего за борьбу

Все трое жили в Великобритании в течение многих лет, работали и жили в пригородах, несколько раз меняя адреса.

Представители контртеррористического подразделения полиции в последнее время не раз говорили, что все больше времени приходится уделять расследованию шпионажа и угроз государству, особенно со стороны России.

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