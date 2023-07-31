Круизные лайнеры с россиянами больше не будут заходить в Батуми

Скандальный круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российские туристы дважды были встречены протестами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Miray Cruises – компанию, которая проводит круизы на этом судне.

В компании утверждают, что дальнейших заходов не будет, поскольку их якобы планировали осуществить всего два.

"Сначала турецкий оператор анонсировал два круиза с заходом в Батуми с отправлениями 22 июля и 29 июля. После окончания продаж круизов с отправлениями 22 и 29 числа продажи на круизы с заходом в Батуми закончились. Программу мы выполнили в полном объеме", – отметили в пресс-службе.

Тем временем на акциях протеста в Батуми, которые проходят в понедельник против прибытия лайнера с российскими туристами, стало больше задержанных.

По данным МВД Грузии, правоохранители задержали уже 23 человека по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение и оскорбление сотрудника правоохранительных органов) Кодекса административных правонарушений, сообщает "Грузия Online".

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

На вечер понедельника также была анонсирована акция протеста возле парламента Грузии в Тбилиси.

Кроме российских туристов на борту лайнера в Батуми прибыли российские артисты, которые активно поддерживают войну против Украины и Путина.