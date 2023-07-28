В Таганроге произошел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел в Таганроге, пишут российские медиа.

При взрыве пострадали 12 человек, под завалами могут быть люди, сообщает ТАСС.

По данным издания Baza, причиной взрыва стал "снаряд", наибольший ущерб нанесен зданию местного кафе, "на месте образовалась воронка размером 5Х5 метров".

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил: "В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется".

Позднее он сообщил, что за медпомощью в Таганроге обратились 15 человек.

Все обратившиеся за медпомощью после взрыва в Таганроге - с легкими травмами от осколков, жертв нет.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, добавил Голубев, разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки, выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома, в медучреждения доставлены девять человек, их состояние оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

В Минобороны России произошедшее в Таганроге назвали «террористической атакой». По данным ведомства, город атаковали переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», - сообщили в российском военном ведомстве.