Власти Беларуси хотят договориться о снижении ж/д тарифов с РФ на транзит грузов

Беларусь рассчитывает договориться с Россией о дополнительном снижении железнодорожных тарифов при транзите своих экспортных грузов. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович.

«Задача, которую сегодня поставил президент, — это разобраться со стоимостью этой логистики, потому что расстояния увеличились, и мы сейчас с Российской Федерацией работаем по снижению тарифов», - Ляхнович, которого цитирует БелТА.

По его словам, первый раунд переговоров уже проведен.

«Частично нам понизили, в зависимости от направлений, тарифы на железнодорожные перевозки от 10 до 40%, и данная работа будет продолжаться. Это основная задача, которая сегодня стоит перед министерством», - сказал он.

Он утверждает, что с логистикой за прошлый — позапрошлый год немного разобрались.

«И если у нас были проблемы в прошлом году по перевозке отдельных видов грузов, то подписано соответствующее соглашение с Российской Федерацией, и мы сегодня едем через 19 портов», - рассказал министр.