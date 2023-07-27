Последнее обновление: 27.07.2023 17:44

В результате крушения вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси

По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси. От этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

"По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси. Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей. Выражаем искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибшей белоруски", - проинформировали госагентство БелТА в МИД.

При заходе на посадку воздушное судно задело линию электропередачи, после чего упало и загорелось. В вертолете находились 15 человек. По имеющейся информации, при падении вертолета шесть человек погибли и еще семь пострадали.



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