Последнее обновление: 27.07.2023 17:44

Беларусь и Россия не договорились о росте тарифа на транзит нефти

Россия и Беларусь продолжают обсуждать повышение тарифа на транзит нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", однако консенсуса пока нет. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия – Африка.

"Продолжаем договариваться. Пока нет консенсуса", - сказал Николай Шульгинов, которого цитирует ТАСС.

Беларусь хотела с 1 июля 2023 года повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. С таким предложением обратилась "Гомельтранснефть Дружба" к российской "Транснефти". "Транснефть" отмечала, что фактически не получила от Беларуси обоснования повышения тарифа прокачки нефти по "Дружбе" и поэтому не согласна с предложением белорусской стороны.

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