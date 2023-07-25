Последнее обновление: 25.07.2023 17:20

Банкоматы крупнейших банков РФ перестали принимать валюту

11 из 13 системно значимых банков России перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Об этом сегодня пишут российские медиа.

В частности, опции приема теперь нет в Сбере, ВТБ, Открытии, Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, МКБ, Россельхозбанке, ПСБ, Росбанке. Однако наличную валюту можно внести в отделениях банков.

Доллары и евро по-прежнему принимают в банкоматах Альфа-Банка (без комиссии) и «Тинькофф» (комиссия составляет 5%).

По словам экспертов, изменения связаны с санкциями против российского финансового сектора.



<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование