Банкоматы крупнейших банков РФ перестали принимать валюту

11 из 13 системно значимых банков России перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Об этом сегодня пишут российские медиа.

В частности, опции приема теперь нет в Сбере, ВТБ, Открытии, Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, МКБ, Россельхозбанке, ПСБ, Росбанке. Однако наличную валюту можно внести в отделениях банков.

Доллары и евро по-прежнему принимают в банкоматах Альфа-Банка (без комиссии) и «Тинькофф» (комиссия составляет 5%).

По словам экспертов, изменения связаны с санкциями против российского финансового сектора.