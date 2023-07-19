Литва объявила о создании коалиции разминирования для Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во вторник на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.

Как пояснил Анушаускас во время встречи в формате "Рамштайн", коалиция по разминированию позволит консолидировать и координировать текущую и запланированную помощь Украине в этой сфере. Он пригласил другие государства присоединиться и оказать помощь.

"Коалиция формируется по принципу "train and equip" ("учи и вооружай"), который используется в рамках помощи украинцам с военной подготовкой, которую Литва предоставляет вместе с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а вскоре – и Данией", – добавил министр.

Участники коалиции по разминированию могут предоставить инструкторов для обучения украинских саперов или оборудование для разминирования, пояснил Анушаускас.

Глава Минобороны Литвы также проинформировал, что пусковые установки NASAMS, которые страна за свой счет приобрела для Украины, прибудут этой осенью. А общий вклад Вильнюса в помощь Киеву в июле составляет 24 миллиона евро.

Литва стала одной из участниц Североевропейско-Литовской инициативы по подготовке саперов (NLETI), которая предусматривает четыре тренинга в течение 2023 года с целью подготовки и обучения украинских саперов.