Южная Корея поставит Украине больше оборудования для разминирования

Южная Корея поставит Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования в рамках своего пакета помощи, заявил в воскресенье официальный представитель президента Юн Сок Ёль.

Юн Сок Ёль в субботу встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Южнокорейский лидер прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом после поездки в Польшу и Литву на прошлой неделе. По итогам встречи с Зеленским Юн Сок Ёль пообещал предоставить стране пакет помощи в области безопасности, гуманитарной помощи и помощи в восстановлении под названием «Инициатива солидарности и мира в Украине».

По словам первого заместителя советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё, инициатива состоит из девяти столпов — по три на каждый вид помощи, включая поставку дополнительного оборудования для обеспечения безопасности. «Мы планируем расширить свою помощь поставками миноискателей и оборудования для разминирования, поскольку потребность Украины в них отчаянно велика», — сказал он, передает BBC.

Washington Post и New York Times ранее сообщали, что именно из-за обширных минных полей, которые успели создать российские войска, украинское контрнаступление буксует. ВСУ были вынуждены изменить стратегию: вместо того, чтобы прорываться через российскую оборону на БМП и танках, которые передали западные страны, украинские военные продвигаются пешком.

Расстояние от 5 до 16 км перед российскими позициями усеяно минами. Это усложняет продвижение украинской армии и ведет к потерям — и техники, и людей. Саперы в сумерках ползком выдвигаются на заминированные территории и пытаются проводить разминирование вручную. Противник тем временем может сбросить новые мины с беспилотников и свести на нет их усилия.

Washington Post отмечала, что перед контрнаступлением Украина получила от своих партнеров менее 15% необходимого оборудования для разминирования территорий.