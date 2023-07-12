Норвегия передаст Украине 1000 микродронов и комплектующие к NASAMS

Норвегия передаст Украине 1000 микродронов, пайки и комплектующие к NASAMS, объявил в среду объявил норвежский министр обороны.

Как передает агентство AFP, министр Бьорн Арильд Грам сказал, что в новый пакет войдут микродроны Black Hornet, тысячи солдатских пайков и элементы зенитно-ракетной системы NASAMS — они дополнят те два комплекса, которые Украине собирается передать Литва.

Бьорн Арильд Грам таким образом разъяснил, что именно войдет в дополнительный пакет помощи, о котором накануне объявило правительство Норвегии. Правительство сообщило, что увеличивает объем запланированной на этот год помощи Украине на 2,5 млрд крон (около 220 млн евро), до 10 млрд крон, предает BBC

О покупке двух комплексов NASAMS для Украины Литва объявила в конце июня. Black Hornet — это разведывательные дроны весом всего 33 грамма, которые солдаты могут носить с собой и запускать прямо на поле боя. Норвегия уже передавала Украине партию таких дронов прошлым летом.