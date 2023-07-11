Путин растерял доверие на разных континентах после вторжения в Украину

Социологическая компания Pew Research, опросив жителей 24 стран на разных континентах, выяснила, что в большинстве из них, включая такие страны как Бразилия, Южная Африка и Аргентина, основная масса населения отрицательно относится к российскому лидеру Владимиру Путину.

Средний уровень недоверия к Путину по 24 странам составил 82%. Среди этих стран нашлись только две, где большинство опрошенных доверяют Путину — это Индия (59%) и Индонезия (43%), передает BBC.

При этом доля отрицательно относящихся к Путину в Индии тоже, как и в других странах, подскочила после того, как он развязал войну: в 2019 году таких индийцев было 13%, сейчас — 30%.

В Польше к Путину плохо относятся практически все — 98%. Во Франции, Германии, Испании, Швеции — подавляющее большинство, от 82% до 96%. Самый низкий антирейтинг среди вошедших в выборку Pew европейских стран у Путина в Греции — 66%.

В Бразилии к Путину плохо относятся 77% опрошенных. В ЮАР — 50%.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому отношение в охваченных опросом странах гораздо лучше: в среднем 51% ему доверяет (а Путину — только 11%), Не доверяют Зеленскому 39%.

В Европе своим отношением к Зеленскому выделяется Венгрия, чье руководство во главе с Виктором Орбаном давно конфликтует с Украиной. Среди участвовавших в опросе Pew венгров Зеленскому доверяют только 11%.