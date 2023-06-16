Последнее обновление: 16.06.2023 18:53

Россию не устраивает предложение Беларуси о повышении тарифа прокачки по "Дружбе"

Россию не устраивает предложенное Беларусью повышение тарифа прокачки нефти по "Дружбе", сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Мы будем обсуждать этот вопрос. Там сейчас поставки идут больше в Германию и Польшу, но все равно, мы должны определить справедливый и экономически обоснованный тариф", - сказал он, передает ТАСС.

"Поставки там сейчас идут в Германию по северной ветке, мы их согласовываем. Отгрузок российской нефти там сейчас нет. Совокупные объемы наращиваются каждый месяц в первую очередь Германией. Мы ежеквартально смотрим, сколько нефти может пропустить трубопроводная система. На год согласована поставка 1,2 млн тонн, то есть по 100 тыс. тонн в месяц. Казахстан в дискуссии не участвует, потому что трубопровод не их. Казахстан может уже потом принимать решение больше или меньше качать", - отметил Шульгинов.

При этом министр не стал комментировать, рентабелен ли будет такой тариф, отметив, что "мы еще не договорились о тарифе. Этот вопрос обсуждается".

Беларусь с 1 июля текущего года хочет повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. С таким предложением обратилась "Гомельтранснефть Дружба" к российской "Транснефти".

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование