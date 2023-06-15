Власти Австралии запретят строительство нового посольства РФ в Канберре

Палата представителей Австралии приняла в четверг законопроект, запрещающий России строить новое посольство на участке рядом со зданием парламента, сообщает ABC News.

Законопроект, аннулирующий заключенный в 2008 году договор аренды Россией участка для строительства нового здания посольства в австралийской Канберре, был принят нижней палатой парламента. Теперь он отправляется на голосование в сенат, где должен быть принят в кратчайшие сроки.

"Чтобы было ясно, сегодняшнее решение принято в интересах национальной безопасности Австралии, и я благодарю коалицию (оппозицию) и представителей других фракций в палате представителей и сенате за их сотрудничество в этом вопросе", - заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Россия с 2008 года арендует участок прямо возле здания австралийского парламента в Канберре – там планировалось разместить новое здание посольства. В ходе длительного судебного спора власти Австралии утверждали, что участок для строительства не используется.

"Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности относительно риска, связанного с новым российским присутствием так близко к зданию парламента", - отметил премьер. - "Это решение основано на очень конкретных рекомендациях, касающихся характеристик участка и возможностях, которые будут представлены с точки зрения потенциального вмешательства в деятельность, которая происходит в этом здании парламента", - добавил он.

По его словам, Россия продолжит свое дипломатическое присутствие в Гриффите "точно так же, как Австралия имеет дипломатическое присутствие в Москве".

В свою очередь, министр внутренних дел Клэр О'Нил уточнила, что изымаемы земельный участок "не будет использоваться для будущего дипломатического присутствия", передает Интерфакс

"Главная проблема с предлагаемым вторым российским посольством в Канберре заключается в его местоположении. Это место находится непосредственно рядом со зданием парламента", - заявила она.

В августе 2022 года Национальное столичное управление решило расторгнуть договор аренды с Россией, сославшись на то, что "продолжающиеся незавершенные работы умаляют общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических представительств".

31 мая российская дипмиссия выиграла дело в федеральном суде, который признал расторжение договора "недействительным и не имеющим юридической силы".

В настоящее время Россия занимает здание бывшего посольства СССР в Гриффите.