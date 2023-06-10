США представили свидетельства взрывов на Каховской ГЭС

Американские разведывательные спутники зарегистрировали взрыв на Каховской ГЭС непосредственно перед разрушением плотины, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По его словам, спутники обнаружили тепловой след, характерный для сильного взрыва. Американская разведка подозревает Россию в разрушении плотины, однако у нее пока нет веских доказательств, отмечает издание.

Зафиксировали сильный взрыв в радиусе менее 35 км вокруг плотины в Новой Каховке и сейсмические датчики в Румынии. По этим данным, взрыв произошел во вторник в 2:54 ночи. Именно тогда, по словам президента Зеленского, была взорвана дамба.

Ранее, норвежские сейсмологи обнаружили другое, более слабое сейсмическое событие примерно двадцатью минутами ранее. Люди, живущие рядом с плотиной, сообщали, что слышали несколько взрывов, когда плотина начала разрушаться.