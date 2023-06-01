Глава КГБ Беларуси пересказывает нарративы экстремистских телеграм-каналов

Представители белорусской оппозиции за границей запросили у своих западных спонсоров $250 млн на подрывную деятельность в отношении Беларуси, сообщил государственным СМИ глава КГБ Беларуси Иван Тертель.

"Они запросили на ближайшее время $230-250 млн на свою подрывную деятельность в отношении Беларуси", - рассказал Иван Тертель, отметив, что эта информация была получена КГБ из Западной Европы.

Информация о якобы существующих запросах белорусской оппозиции финансирования в объеме 250 млн. евро уже гуляет в сети с середины мая и, по сути, является секретом Полишинеля.

Тертель также упомянул о неких западных политиках и должностных лицах, которые возмущены финансирование белорусской оппозиции, поскольку финансовые ресурсы, которые могут выделить, востребованы в этих странах на другие национальные цели.

"Я бы, пользуя случаем, советовал фискальным и контрольным органам США, Польши, Литвы, Германии, некоторых других стран очень внимательно посмотреть на вопросы финансирования из бюджета фондов, которые являются прокладкой для финансирования подрывной деятельности в Республике Беларусь. Вокруг них сложилась целая прослойка людей, которые профессионально занимаются отмыванием денег. Это, наверное, предмет для оценки правоохранительных структур этих государств", - сказал глава КГБ (цитата БелТА).