Минобороны РБ обучит глав регионов уничтожать группы диверсантов

Минобороны РБ сегодня собирает председателей областных и Мингорисполкома, а также военных комиссаров областей и Минска на военный сбор в целях «повышения уровня знаний в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствования навыков в действиях с оружием.

Сбором будет руководить сам министр обороны РБ Виктор Хренин, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе сбора участников мероприятия обучат «порядку организации и ведения обороны населенных пунктов с опорой на подготовленные укрепленные районы, а также порядку управления силами территориальной обороны в ходе выполнения задач по обнаружению, блокированию и уничтожению диверсионных сил противника».

Помимо этого, Хренин доложит губернаторам свое видение развития военно-политической обстановки вокруг РБ.