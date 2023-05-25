Лукашенко заявил, что готов к восстанию в Беларуси

Лукашенко прокомментировал заявление экс-командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемар Скшипчака о возможном скором восстании в Беларуси.

"Они готовятся, к восстанию, к революции, я не знаю к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, но мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал, я так понимаю об этом речь идет, говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле... Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят", - заявил Лукашенко.