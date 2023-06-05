Последнее обновление: 05.06.2023 13:15

Лукашенко: Начали подделывать бренд «Зроблена ў Беларусі»

Лукашенко заявил о массовых подделках товаров под белорусским брендом «Зроблена ў Беларусі».

«Беларусь готова к наращиванию поставок продовольственных товаров, которые уже хорошо зарекомендовали себя на российском рынке и известны под маркой "Зроблена ў Беларусі". Правда, начали очень серьезно и много раз подделывать этот бренд. Мы с этим сталкиваемся. Поэтому нам придется и здесь поработать", - заявил Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ.

"Ряд европейских производителей большой номенклатуры товаров от нас ушел в связи с санкциями. Мы считаем, что белорусский производитель просто обязан занять эту нишу. Мы эту тему уже предметно очень обсуждаем, хотели бы развивать данное сотрудничество", - сказал в свою очередь Антон Алиханов.

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