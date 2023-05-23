Минюст Беларуси назвал 5 общественных организаций с правом делегирования на ВНС

Белорусские власти отобрали пять общественных организаций, которым позволено право на взаимодействие с государственными органами в особых формах.
В пятерку «особо близких к режиму» Белая Русь, объединение ветеранов, БРСМ, Белорусский союз женщин, Федерация профсоюзов Беларуси.
Согласно закону РБ «Об основах гражданского общества» указанные структуры могут отбирать делегатов для участия в ВНС.
Помимо перечня Минюст также опубликовал список задач взаимодействия госорганов и гражданского общества:
обеспечение гражданского (народного) единства
обеспечение независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности РБ
содействие дальнейшему развитию РБ как демократического социального правового государства
повышение вовлеченности гражданского общества в управление делами государства, реализацию государственной политики с учетом приоритета национальных интересов
организация конструктивного взаимодействия государственных органов (организаций) и гражданского общества, направленного на укрепление доверия к институтам государственной власти
учет общественного мнения и законных интересов граждан при осуществлении государственной политики, достижение общественного консенсуса по ключевым вопросам развития РБ
повышение гражданского самосознания, политической культуры и социальной ответственности граждан
участие в духовно-нравственном и патриотическом воспитании граждан, основанном на культурных и духовных традициях, сохранении исторической правды и памяти белорусского народа
укрепление единой общности «белорусский народ», воспитание уважения ко всем национальностям, религиям и культурам.