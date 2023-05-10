Последнее обновление: 10.05.2023 15:38

КГБ анонсировал очередную историю о террористах в Беларуси

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что задержаны лица, которые якобы готовились к совершению терактов в преддверии 9 Мая.

"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Лукашенко в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы», - заявил Тертель (цитата БелТА).

Он пообещал открыть детали очередного «дела о терроризме» 10 мая.

«Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать", -добавил Тертель.

"Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы", - настаивает он.

"Завтра в анонсированном сюжете будет показано, когда нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов. Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад", - добавил Тертель.

По его словам, КГБ по поручению Лукашенко работает над тем, чтобы «не произошло ничего, что могло бы нарушить спокойствие наших граждан. Делается для этого все необходимое".

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