КГБ Беларуси «ужесточит» контрразведывательный режим

КГБ Беларуси по указанию Александра Лукашенко ужесточит контрразведывательный режим, заявил сегодня по итогам совещания у Лукашенко глава ведомства Иван Тертель.

"По указанию главы государства будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. Это, я думаю, всем будет понятно, для того, чтобы работать на упреждение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах", - заявил Тертель (цитата БелТА).

"У нас каждый день идет "тихая работа". Ее [Лукашенко] лично контролирует, знает все нюансы», - добавил глава КГБ.

Он не пояснил, чем «ужесточение» отличается от усиления, но пообещал скоро, в мае, ознакомить страну с результатами контрразведки.

«В ближайшее время (неделю-полторы) мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане еще осознают ту опасность, которая складывается вокруг них, вокруг их семей», - заключил Тертель.