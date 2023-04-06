Лукашенко заявил о потоке оружия из России

Лукашенко заявил, что в страну идет поток оружия из Россия, которое в российские регионы якобы поступает из Украины.

"Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие", - сказал Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Он не уточнил, идет ли оружие с территории, контролируемой властями Украины, или с территории, оккупированной российскими войсками.

Лукашенко также сообщил, что на территории Беларуси обнаружено несколько схронов диверсантов с Украины.

"… Мы закончили, Владимир Владимирович, с [директором ФСБ] Александром Бортниковым операцию. Мы в ближайшее время проинформируем об этом. Мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси через Россию… В покое нас не оставят. Но нужно сказать, что схроны в Беларуси и России оружия и взрывчатки есть. Заходят, берут это... Вот как и в Питере произошла эта ситуация", - сказал Лукашенко.