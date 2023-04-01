Власти Беларуси победили всех противников единения с РФ

Противники единения Беларуси и России могут быть только за рубежом, а внутри страны их уже не осталось, заявил в вице-спикер верхней палаты парламента РБ Валерий Бельский.

"Надеюсь, что после такого сплочения, которое произошло особенно в последние годы, противников или сомневающихся, или тех, кто говорит, что кто-то живет за счет кого-то, почти не осталось. А если остались, то они уже не живут в наших странах, а за рубежом. Диктуют свои тексты, которые, как мы знаем, иногда пишутся по лекалам", - заявил Бельский в воскресенье.

Он также выразил надежду на то, что у Беларуси и РФ "больше не будет ни молочных, ни газовых, никаких-то других войн".