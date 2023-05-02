Последнее обновление: 02.05.2023 14:59

КГБ Беларуси прочит обострение обстановки вдоль границы Беларуси

КГБ Беларуси прогнозирует значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси.

Об этом на совещании у Лукашенко заявил глава КГБ Беларуси Иван Тертель на основании данных разведки.

Впрочем, таким же заявлением открыл совещание и сам Лукашенко.

«Вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено Правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились», - сказал Лукашенко.

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