Последнее обновление: 25.05.2023 13:08

Лукашенко: Стандарты Евро-5,6 приняты ради сдерживания экономики Беларуси

Принимаемые Европой экологические стандарты не имеют ничего общего с экологией и направлены исключительно на сдерживание экономики Беларуси и других стран ЕАЭС.

Такой нарратив выдал Лукашенко в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Так называемая зеленая повестка активно используется контрпартнерами на Западе в качестве одного из инструментов давления и сдерживания экономического развития наших стран. Действующие экологические нормы Евро-5, 6 и все последующие не имеют ничего общего с охраной окружающей среды", - заявил Лукашенко.

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