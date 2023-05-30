Последнее обновление: 30.05.2023 19:01

ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы

Совет Европейского Союза во вторник принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы.

Ограничения предусматривают, что активы подсанкционных лиц в юрисдикциях Европейского Союза замораживаются, а сами они не смогут попасть на территорию ЕС и других государств, которые присоединятся к санкциям.

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