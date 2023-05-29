Последнее обновление: 29.05.2023 13:09

Начальник Генштаба Чехии допустил вероятность войны НАТО против России

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил, что существует вероятность войны между Россией и НАТО, сообщают Novinky.

По его словам, подготовка и сдерживание важны для предотвращения такого сценария.

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является худшим сценарием для нас, не является невозможной, она возможна", – сказал начальник чешского Генштаба.

Ржехка отметил, что вооруженные силы страны пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку "Россия сейчас находится на траектории конфликта с (Североатлантическим) альянсом".

"Чешская Республика является членом НАТО, и это приносит преимущества, но также накладывает определенные обязательства. Поэтому, если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами Альянса", – добавил он.

Ржехка подчеркнул, что учитывая опыт войны РФ против Украины, необходимо укрепить национальную безопасность и, в частности, как можно быстрее преодолеть зависимость от поставок российских энергоносителей.

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование