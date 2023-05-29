Приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для завершения войны

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ключевым фактором для завершения войны может стать приглашение Украины в Североатлантический альянс.

"Да, я считаю, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания этой войны", – сказал Ермак в интервью "Голосу Америки".

По словам Ермака, Россия должна принять присоединение Украины к НАТО: «И она никуда не денется. Она примет это. Потому что они изменили реальность. Это они напали на Украину», – отметил глава Офиса президента.

Ермак также заявил, что вступление в НАТО – это не только желание Украины, а "абсолютно такая реальность, в которой нуждается современный мир, современная Европа".

"Европа нуждается в защищенном мире. И без Украины это невозможно сделать", – констатировал глава Офиса президента.

Относительно гарантий безопасности Ермак добавил, что Украина нуждается в них на пути к членству в НАТО. "Потому что главной гарантией является членство в НАТО. НАТО сегодня является сильнейшим альянсом в мире. Это признают все. И я уверен, что так будет", – сказал он.