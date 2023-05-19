Россельхознадзор выявил в белорусском твороге антибактериальный препарат

Россельхознадзор продолжает выявлять несоответствия ввозимых из Беларуси молочных товаров установленным требованиям законодательства России и ЕАЭС.

В частности, в продукции обнаруживаются жиры немолочного происхождения, листерии и остатки антибактериальных препаратов.

В апреле ведомство выявило тулатромицин в твороге ГП «Молочный гостинец» и обратилось к белорусской ветеринарной службе с просьбой усилить лабораторный контроль за продукцией указанного предприятия. Несмотря на это, в последующих 8 партиях творога, поступивших в Россию, также были обнаружены остатки тулатромицина.

"Накопление антибактериальных средств в продукции животного происхождения может нанести вред окружающей среде и здоровью человека, в том числе вызвать антибиотикорезистентность и аллергические реакции", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что выявил в ходе мониторинга поступающей в Россию из Беларуси молочной продукции говяжьи жиры. 26,3% молочного жира были заменены говяжьим в полутвердом копченом сыре производства ОАО «Туровский молочный комбинат. В мягком сливочном сыре этого же производителя говяжьим жиром было фальсифицировано 29,1% молочного. В полутвердом сыре «Цеха по производству сыров ОАО «Бабушкина крынка» 30% молочного жира оказались заменены говяжьим.

"По данному факту специалисты Россельхознадзора провели инспекцию, которая показала отсутствие системы прослеживаемости за говяжьим жиром, выработанным в Беларуси. Указанная продукция перемещается по территории страны без ветеринарных сопроводительных документов", - утверждает ведомство.

Проверка также подтвердила, что в программе производственного контроля ОАО «Туровский молочный комбинат» не предусмотрено исследование молочного сырья и готовой молочной продукции на наличие заменителей молочных жиров, в том числе и растительных.

Кроме того, в апреле текущего года в рикотте указанного предприятия выявлялась листерия.

"До настоящего времени белорусская сторона никак не отреагировала на данные нарушение", - говорится в сообщении.