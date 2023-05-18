"Зерновая сделка" не предусматривает выполнения требований РФ – посол

В "зерновой сделке" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей РФ, а инициированные Россией вопросы работы аммиакопровода и снятия санкций с российских банков пока дискутируются отдельно. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"В самом соглашении не предусматривается удовлетворение никаких потребностей России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки. То, что Россия пытается сейчас "прицепить", - это вопросы, связанные с аммиакопроводом, со снятием санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока находятся в дискуссии", - рассказал дипломат, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что ООН подписывала соглашение с РФ и соответствующий меморандум о содействии решению этих вопросов.

"Поэтому дискуссии относительно тех требований продолжаются, а зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате", - подчеркнул Боднар.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны так и не согласовали одно из главных условий России на переговорах — разблокировку SWIFT для Россельхозбанка.

«Что касается гарантий для Россельхозбанка — прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. Есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые уже до сих пор состоялись, в этой связи и было принято такое решение – относительно продления на два месяца», - цитирует «Интерфакс» Пескова.

Он отметил, что, несмотря на согласие России продлить сделку, оппоненты так и не выполнили российские условия, переговоры по которым будут продолжаться.

«Очень важно понимать, что по-прежнему судьба сделки находится, собственно, в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть сделки. Пройдена определенная часть пути, есть результаты, но не до конца. Будем пытаться решить эту проблему до конца в течение 60 дней», - заявил представитель Кремля.

Одно из таких несогласованных условий касается возобновлений заблокированных поставок удобрений и аммиака из России за границу.

«Разговоры продолжаются», - так охарактеризовал Песков ситуацию по данным вопросам.