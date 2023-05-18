В ряде районов Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

В нескольких районах Москвы введен карантин из-за птичьего гриппа. Это следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

Очагом заболевания стала территория земельного участка на Бесединском шоссе. Там на время карантина нельзя находиться никому, кроме специалистов.

В число районов, где есть угроза распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Зябликово.

Карантин предусматривает запрет в этих районах на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовку и вывоз кормов, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных со скоплением птиц и животных.