Премьер Армении заговорил о "красной линии" в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не может позволить себе попасть под санкции из-за сотрудничества с РФ. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Respekt, отрывок которого приводит Арменпресс.

Пашинян отметил, что в вопросе товаров, находящихся под санкциями, его страна старается быть максимально прозрачной.

Он напомнил, что многие товары, которые ранее поставлялись напрямую в Россию, теперь идут, в частности, через Армению, и подчеркнул, что санкции – это красные линии, которые Ереван не пересечет.

"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции – наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", – подчеркнул премьер Армении.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции против РФ будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.