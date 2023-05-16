Госдума РФ проголосовала за денонсацию договора об обычных ВС в Европе

Госдума РФ во вторник проголосовала за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Проект закона был внесён в Думу 10 мая. Участие России в ДОВСЕ было приостановлено еще в июле 2007 года.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ДОВСЕ давно существует лишь на бумаге и его денонсация укрепит безопасность России.

"С учетом сложившихся реалий во взаимоотношениях с недружественными государствами, окончательная денонсация ДОВСЕ послужит укреплению национальных интересов и безопасности России", - сказал Слуцкий 10 мая.

Он напомнил, что "Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году из-за лицемерной позиции блока НАТО, страны которого так и не ратифицировали адаптированный вариант Договора".

В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил во вторник, что денонсация ДОВСЕ - "это наш сигнал Западу, что больше ни Соединённые Штаты, ни натовские страны не являются договороспособными партнерами, чью позицию мы учитываем".

Глава комитета отметил, что "сегодня мы видим кардинально изменившуюся картину: вместо 16 стран НАТО, которые были на момент подписания договора, их уже 31, инфраструктура вплотную приближена к нашим границам".

Кроме того, за последнее время "западные партнеры" увеличили количество танков почти на 3 тысячи, с 19 до 22,5 тысяч, почти на 5 тысяч выросло количество боевых бронированных машин и другие параметры, добавил Картаполов.