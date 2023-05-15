Последнее обновление: 15.05.2023 09:34

Зеленский сообщил о визите в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, будет находиться с визитом в британской столице Лондоне.

"Великобритания является лидером, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это сотрудничество продолжится и сегодня. Встречусь с другом Риши (Сунаком – премьер Великобритании). Мы проведем предметные переговоры с глазу на глаз и в составе делегаций", – сообщил Зеленский в Twitter.

В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан. В первой половине дня в воскресенье Зеленский находился с визитом в Берлине, а вечером приехал во Францию.

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