Зеленский сообщил о визите в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, будет находиться с визитом в британской столице Лондоне.

"Великобритания является лидером, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это сотрудничество продолжится и сегодня. Встречусь с другом Риши (Сунаком – премьер Великобритании). Мы проведем предметные переговоры с глазу на глаз и в составе делегаций", – сообщил Зеленский в Twitter.

В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан. В первой половине дня в воскресенье Зеленский находился с визитом в Берлине, а вечером приехал во Францию.