В Узбекистане признан состоявшимся референдум по внесению поправок в Конституцию страны, которые позволяют действующему президенту Шавкату Мирзиёеву занимать пост еще 17 лет.

Изменения затронут 65% конституции и обнуляют сроки президента Шавката Мирзиёева: они позволяют ему доработать второй пятилетний срок – это еще три года, а затем остаться президентом на два срока. Причем проект новой конституции предусматривает увеличение президентского срока до семи лет.

В 2040 году Мирзиёевe исполнится 83 года.