Последнее обновление: 13.04.2023 18:12

Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства РФ в Осло

Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии, которые де-факто занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

"Правительство решило объявить персонами нон грата 15 сотрудников российской разведки, которые действовали в Норвегии под дипломатическим прикрытием. Указанные сотрудники должны покинуть страну в сжатые сроки. Сотрудникам разведки, которые хотят приехать в Норвегию, не будут выдаваться визы", – говорится в заявлении норвежского МИД.

Ведомство отмечает, что за деятельностью указанных лиц следили длительное время.

Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт отметила, что деятельность этих россиян несовместима с их дипломатическим статусом, и решение Норвегии – важный шаг для уменьшения разведывательной активности РФ в стране и защиты национальных интересов Норвегии.

Она также отметила, что Россия сейчас является самой большой угрозой для Норвегии с точки зрения разведывательной деятельности.

Министр добавила, что Норвегия при этом стремится и в дальнейшем поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией. "Мы хотим, чтобы Россия и дальше имела нормально функционирующую дипломатическую миссию в Норвегии, но не будем мириться с тем, чтобы ею злоупотребляли для разведывательной деятельности под прикрытием", – подчеркнула Хюитфельдт.



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