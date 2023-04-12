Reuters: Утечка документов США указывает на поставки Сербией оружия Украине

Журналисты агентства Reuters обнаружили в массиве документов, предположительно утекших из Пентагона, свидетельства того, что Белград взял на себя обязательство оказать Украине помощь вооружениями, а возможно, уже и оказал ее.

Эту информацию журналисты Reuters обнаружили в резюме ответов европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и оказании "летальной помощи".

Согласно документу, Сербия отказалась проводить обучение украинских сил, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. В нем также говорится, что в Белграде есть политическая воля и ресурсы для того, чтобы предоставлять оружие Украине в будущем. Документ датирован 2 марта.

Как отмечает агентство, это удивительно, поскольку Сербия долгое время воспринималась как один из "друзей" России на мировой арене и по войне в Украине страна старалась занять нейтральную позицию. Президент Сербии Александр Вучич пытался и сохранить тесные связи с Москвой, и не потерять возможность вступления Сербии в ЕС.

Ни в Киеве, ни в Белграде эту информацию пока не комментировали.