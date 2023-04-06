МИД Грузии назвал санкции США против судей непонятными и неприемлемыми

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили назвал неприемлемым и непонятным решение Госдепартамента США ввести санкции против трех действующих и одного бывшего грузинского судьи.

В письме госсекретарю Энтони Блинкену, которое было опубликовано на сайте министерства, Дарчиашвили говорит о тяжелой ситуации в судебной системе, которая досталась в наследство от прежних властей, однако после прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" системные проблемы были искоренены в ходе реформ, заявил он.

"Надеемся, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение. В противном случае со стороны грузинского государства и народа это будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что навредит многолетним дружеским отношениям Грузии и США", - пишет министр.

Госдеп ввел визовые ограничения в отношении председателя Апелляционного суда Грузии Михаила Чинчаладзе, его заместителя Ираклия Шенгелия, члена Высшего совета юстиции Левана Мурусидзе, а также бывшего председателя Апелляционного суда Валериана Церцвадзе. Им и членам их семей запрещен въезд в США, передает BBC.

В распространенном накануне заявлении Блинкена причиной решения названа их причастность к коррупции.

"Эти лица злоупотребляли своим должностным положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии", - заявил он.