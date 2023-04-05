Беларусь экономно использует российский госкредит на строительство АЭС

Общий объем использования кредитных средств на строительство Белорусской АЭС может достигнуть $5,36 млрд при максимальной сумме госкредита в размере $10 млрд. Эта оценка приводится в пояснительной записке к проекту нормативного акта, подготовленному Минфином РФ.

Российское ведомство ссылается на оценку госкорпорации "Росатом", реализующей проект. Согласно пояснительным материалам к проекту изменений в кредитное соглашение между странами, в этом году могут быть использованы около $100 млн из этой суммы, передает Интерфакс.

По состоянию на 15 марта этого года уже использовано $5,28 млрд. "Просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют", - говорится в пояснительной записке.

Соглашение об экспортном кредите было заключено в 2011 году. В конце февраля Россия продлила на год срок начала его погашения. В соответствующем распоряжении правительства речь шла о начале исполнения заемщиком обязательств по погашению основного долга не позднее 1 апреля 2024 года, а также об оплате в рублях. Как отмечается в материалах Минфина, в результате в 2023 году РФ недополучит поступления в бюджет в сумме $173,2 млн, однако эти выпадающие доходы "будут восполнены в 2024-2038 годах в большем объеме примерно на $353 млн".