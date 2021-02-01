Последнее обновление: 01.02.2021 18:13

В Госдуму РФ внесен протокол поправок в соглашения РФ и Беларуси по кредиту для БелАЭС

Правительство России в понедельник внесло на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в российско-белорусское соглашение о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

В пояснительной записке указано, что ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Обоснованием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 на 2022 год. Протокол был подписан 14 июля 2020 года.

Протоколом предусмотрены такие условия реструктуризации белорусских обязательств, как продление периода использования кредита до конца 2022 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, а также замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых, передает ТАСС.

"Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок", - отмечается в пояснительной записке.

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