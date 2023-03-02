Совмин Беларуси одобрил поправки в кредитное соглашение с РФ по БелАЭС

Совмин Беларуси одобрил проект поправок в соглашение с Россией о кредитовании строительства Белорусской АЭС, предусматривающие пролонгацию на год льготного периода по кредиту.

"Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение … о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года», - говорится в постановлении Совмина РБ №162 от 28 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило упомянутый проект протокола, продлевающий на год срок начала погашения Беларусью кредита на строительство БелАЭС: дата передвигается с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года. Кроме того, документ определяет, что все платежи по кредиту будут осуществляться в российских рублях.