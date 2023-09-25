Россия ратифицировала поправки в условия кредита Беларуси на строительство АЭС

Совет Федерации РФ одобрил на пленарном заседании закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, сообщает ТАСС.

Представленный на ратификацию документ предусматривает продление периода использования государственного экспортного кредита на один год до конца 2023 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года, а также осуществление платежей по погашению задолженности Беларуси перед РФ исключительно в российских рублях.

Ранее протоколом от 14 июля 2020 года о внесении изменений в соглашение срок использования кредита продлевался на два года, то есть до конца 2022 года, также была перенесена дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Кроме того, смешанная процентная ставка по кредиту была заменена на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд, в том числе в 2023 году - около $100 млн.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, необходимые бюджетные ассигнования на кредит Беларуси в 2023 году предусмотрены программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной законом о бюджете.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, в 2023 году поступления в федеральный бюджет в результате реализации этого документа сократятся на $173,2 млн и составят $88,6 млн, в период 2024-2038 годов поступления в федеральный бюджет увеличатся на $526,2 млн и составят $6 654,7 млн. Таким образом, вследствие реализации протокола ожидается, что начиная с 2023 года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению увеличится на $353 млн и составит $6743,3 млн.