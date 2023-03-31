Президент Грузии раскритиковала правительство страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала действующее правительство страны, отметив, что оно говорит на одном языке с Москвой, когда речь идет об открытии так называемого "второго фронта" против РФ.

Об этом Зурабишвили сказала, выступая с годовым отчетом перед парламентом 31 марта, сообщает "Эхо Кавказа".

Зурабишвили назвала конспирологической теорией заявления о том, что Запад склоняет Тбилиси к открытию "второго фронта" против России.

"Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне. Европейский Союз в Грузии непосредственно служит миру нашей страны с помощью наблюдательной миссии ЕС и мирного развития", - сказала она.

Зато Зурабишвили считает, что сценарии, которые моделирует действующее правительство, "совпадают с посылами России и сепаратистов".

"Факт, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого "второго фронта", - констатировала президент Грузии.

Представители грузинского правительства неоднократно отмечались заявлениями о том, что Грузию хотят втянуть в войну с Россией. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает, что Грузии угрожает так называемый "план украинизации", который заключается в открытии "второго фронта" на территории государства.